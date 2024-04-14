Агент Матвеев: «Новый лимит на легионеров в КХЛ кардинально ничего не изменит»

Хоккейный агент Андрей Матвеев поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

«Увеличение лимита на пять легионеров кардинально ничего не изменит. Но, безусловно, эта поправка внесет свои коррективы в качество игры, поскольку вырастет конкуренция», — приводит слова Матвеева Metaratings.ru.

10 апреля ФХР заявила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25.