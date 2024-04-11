В следующем сезоне в КХЛ вернут лимит в пять легионеров
Формально возвращение такого формата лимита, о котором «СЭ» стало известно на этой неделе, еще не утверждено. В среду ФХР официально заявила, что «приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на «легионеров» (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25. Вопрос о возвращении будет рассмотрен Правлением». При этом ни на секунду нельзя забывать, что этот серьезный вопрос решается с учетом мнений высокопоставленных кураторов, контролирующих КХЛ и ФХР. Тайминг позволяет понять значение нынешнего шага. Одобрение уже получено на самом серьезном уровне и в ближайшее время будет оформлено юридически.
Возврат от трех к пяти легионерам вроде бы воспринимается как победа одной «фракции» (КХЛ) над другой (ФХР). В действительности его нельзя считать революционным ходом, меняющим мир. По нашей информации, решение стало следствием компромисса двух ветвей хоккейной власти. Какой лимит утвердят для сезона-2025/26 мы, скорее всего, узнаем только следующей весной.
Очевидно, что вопрос «пять против трех» поднимался и обсуждался в кулуарах не один месяц. Этот процесс проходил без размахивания кулаками, использования радикальных методов или агрессивного лоббизма. Система управления, направленная на создание сдержек и противовесов, не подразумевает полного доминирования одного из участников процесса.
В ФХР поняли доводы сторонников послабления квоты на иностранцев. В ближайшее время российский хоккей вряд ли вернется на международную арену. Более того, сейчас сложно рассуждать даже о примерных сроках. Федерация в моменте ничего не потеряет, если пойдет навстречу функционерам из КХЛ. Наоборот, это окажется полезным делом во всех аспектах. Приезд 10-15 дополнительных легионеров глобально на развитии хоккея скажется благоприятно.
Рубиться против пятерки даже не звездных североамериканцев из условного «Адмирала» — это всегда интерес, вызов и мотивация для доморощенных игроков. В таких условиях и себя можно проверить, и получить шанс в противостоянии с представителями другой школы, и вырасти из подающего надежды таланта в зрелого мастера. При всем уважении к сериям против белорусской сборной необходимо разнообразие и разный уровень сопротивления. Канадцев средней руки, бьющихся за будущие контракты, нельзя недооценивать. Рядом с ними можно прогрессировать самим, беря лучшие качества.
Нынешняя история с лимитом убеждает в том, что в нашем хоккее реально договариваться и проводить реформы, которые соответствуют как общим, так и частным целям. Вполне возможно обойтись без продвижения клановых и местечковых интересов отдельных клубов, как случалось в предыдущие годы. Для этого нужны только желание и понимание ситуации.
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|И
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|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
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|22
|95
|3
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|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
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|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|2 - 2
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|11.04
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
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