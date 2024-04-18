Крикунов объяснил высказывания Андрея Разина о плохом судействе

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал высказывания главного тренера «Металлурга» Андрея Разина о судействе в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Честно, не смотрел пресс-конференции, бывает такое. Судьи ошибаются, у них очень много игр в этом году, причем эти игры довольно плотно шли. Причем они судят одну игру здесь, другую — за тысячу километров или за две, три, семь тысяч, еще и через день. Человеческий фактор случается, это не предвзятые ошибки с целью повлиять на результат, ошибаются все: игроки, тренеры, судьи точно так же», — сказал Крикунов.

«Металлург» под руководством Разина по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 95 очками.

В полуфинале «Металлург» в семи матчах победил «Автомобилист» (4-3).

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