Крикунов назвал травму вратаря Фукале определяющим фактором поражения «Трактора»

Бывший тренер сборной России и нескольких клубов КХЛ и Суперлиги Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал определяющий фактор поражения «Трактора».

«Что удивляться, в «Тракторе» основная линия, которая принесла победы, это как раз очень хорошая игра вратаря. А тут он выбыл, и вот такой результат», — заявил Крикунов.

«Трактор» по ходу плей-офф прошел «Салават Юлаев» (4-2) и московское «Динамо» (4-0). В полуфинальной серии плей-офф КХЛ «Трактор» проиграл все четыре матча с «Локомотивом» (0-4).