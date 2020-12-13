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Крикунов: «Игра не получалась, но важен результат»

13 декабря 2020, 23:00
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Главный тренер «Динамо» Москва Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2).

— Первый период неплохо играли. Именно по игре. «Нефтехимик» во втором периоде нас переиграл. Хорошо, что вырвали победу, уступая в счете. Игра не получалась, но важен результат. Гарипов сыграл здорово, ошибки в обороне он подчистил, — цитирует Крикунова сайт «Динамо».

— Не опасались недооценки соперника?

— Я не думал так, ребята после поражения настраивались, что последний матч выездной серии надо выиграть.

— Насколько довольны результатом продолжительной выездной серии?

— В принципе, доволен. 4 из 5 выиграли. Жаль, что в Магнитогорске сыграли неудачно. Моменты создали, но не забили.

— Бочарову в психологическом плане сейчас непросто?

— Думаю, что он будет играть. Все будет нормально.

— Пауза, связанная с играми сборной, вам на руку?

— Да, мы ждем выхода игроков из лазарета, но не все даже после паузы выйдут.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/133565-vladimir_krikunov____igra_ne__poluchalas___no__vajen_rezul_tat__

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