Крэйг Вудкрофт: «С «Барысом» получилась достаточно равная игра, похожая на шахматы»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:3 Б).

«Получилась достаточно равная игра, похожая на шахматы, в принципе, мы такую и ожидали, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — К сожалению, во втором периоде играли немного сонно, были потери шайбы. Позволили сопернику создать голевые моменты, чем они и воспользовались при игре в большинстве. Третий период получился равным, как и овертайм, было очень много шансов забить как в одни, так и в другие ворота. В целом, хорошая выездная игра, набрали одно очко».

«Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 35 очков в 31 матче.