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Крэйг Вудкрофт: «С «Барысом» получилась достаточно равная игра, похожая на шахматы»

Тренер минского «Динамо» сравнил игру против «Барыса» с шахматами
21:19
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:3 Б).

«Получилась достаточно равная игра, похожая на шахматы, в принципе, мы такую и ожидали, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — К сожалению, во втором периоде играли немного сонно, были потери шайбы. Позволили сопернику создать голевые моменты, чем они и воспользовались при игре в большинстве. Третий период получился равным, как и овертайм, было очень много шансов забить как в одни, так и в другие ворота. В целом, хорошая выездная игра, набрали одно очко».

«Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 35 очков в 31 матче.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/23/493030.html

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