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КХЛ, расписание матчей 23 ноября. «Нефтехимик» против СКА и другие игры

11:15
Валерий Брагин и вратарь СКА Ларс Юханссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Брагин и вратарь СКА Ларс Юханссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во вторник, 23 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» сыграет против СКА и другие встречи.

КХЛ. Регулярный чемпионат

16:30 мск. «Барыс» — «Динамо» Мн

17:00. «Салават Юлаев» — «Торпедо»

19:00. «Нефтехимик» — СКА

19:30. «Ак Барс» — «Динамо» Рига

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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