КХЛ, расписание матчей 23 ноября. «Нефтехимик» против СКА и другие игры
11:15
Во вторник, 23 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» сыграет против СКА и другие встречи.
КХЛ. Регулярный чемпионат
16:30 мск. «Барыс» — «Динамо» Мн
17:00. «Салават Юлаев» — «Торпедо»
19:30. «Ак Барс» — «Динамо» Рига
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