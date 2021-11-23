КХЛ, расписание матчей 23 ноября. «Нефтехимик» против СКА и другие игры

Во вторник, 23 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» сыграет против СКА и другие встречи.

КХЛ. Регулярный чемпионат

16:30 мск. «Барыс» — «Динамо» Мн

17:00. «Салават Юлаев» — «Торпедо»

19:00. «Нефтехимик» — СКА

19:30. «Ак Барс» — «Динамо» Рига

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ