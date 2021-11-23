Лямся остался сильно разочарован поражением «Салавата Юлаева» от «Торпедо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (0:1).

— Очень сильно разочарованы сегодняшним матчем. Сложно выиграть встречу, если ты не забиваешь гол. Сегодня оба голкипера были на высоте. Но вратарь соперника лучше проявил себя и, к сожалению, мы не забили, не использовали множество моментов, особенно в большинстве. При отсутствии Ларсена и Гранлунда нам пришлось перестраивать сразу две спецбригады большинства. Сегодня это не сработало. Нам нужно лучше отладить этот компонент. Сезон длинный, иногда такое случается. Ребята отдавали все силы на льду, но бывают такие вечера, когда ты забить не можешь, словно в стену упираешься. Поэтому такой результат, — цитирует тренера сайт уфимцев.

— Что все-таки произошло с Ларсеном и Гранлундом?

— Гранлунд приболел, а Ларсен в последней выездной игре с «Динамо» повредил локоть и поэтому не попал в состав.

— Вы сегодня использовали новую спецбригаду в большинстве — Антипин, Хафизуллин, Башкиров, Кадейкин, Тихонов. Почему именно они?

— Что касается сегодняшнего большинства, повторюсь: Ларсена не было, и поэтому выходил Мухамадуллин. Антипин в своем предыдущем клубе выступал как раз в роли разыгрывающего. У него хорошее катание, есть бросок, и мы пытались использовать его лучшие качества во второй бригаде большинства.