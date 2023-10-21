Козырев: «Могли забить «Салавату» намного больше, чем три шайбы»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«На протяжении всего матча мы контролировали игру. У нас было преимущество, в особенности во втором периоде. В концовке пропустили две контратаки, получили голы. Мы могли забить намного больше, чем три. Как реагировать на ненужные голы? Не допускать ошибки, контратаки. Во втором периоде соперники добрались до наших ворот два раза — мы и пропустили две шайбы», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

«Северсталь» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков. «Салават Юлаев» идет четвертым в Восточной конференции (24 очка).