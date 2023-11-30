«Авангард» и защитник Пайгин расторгли контракт

«Авангард» и защитник Зият Пайгин расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает ему успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении омичей.

28 ноября «Авангард» поместил Пайгина в список отказов.

28-летний защитник в текущем сезоне сыграл 20 матчей и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4».