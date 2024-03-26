Кожевников считает, что «Трактор» может столкнуться с проблемами в полуфинале Кубка Гагарина

Двукратный чемпион олимпийских игр Александр Кожевников высказался о возможных проблемах «Трактора» с отсутствием игровой практики в связи с досрочным выходом в полуфинал Кубка Гагарина.

Во втором раунде плей-офф челябинский клуб одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4-0.

«Задача тренера — подготовить команду. А иначе зачем он нужен? Получается что, не надо было выигрывать серию у «Динамо» что ли? Или доводить до семи игр серию? Так что здесь все от тренера зависит, будут готовиться, ждать соперника», — приводит слова Кожевникова «Газета.Ru».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» занял 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков в 68 матчах.

В первом раунде Кубка Гагарина команда Алексея Заварухина обыграла «Салават Юлаев» (4-2).