«Спартак» обыграл «Металлург» в Москве и сравнял счет в серии

«Спартак» на своем льду победил «Металлург» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 1:0.

До третьего периода счет в игре был 0:0. На 9-й минуте третьей 20-минутки заброшенной шайбой с передачи Даниила Иванова отметился Ансель Галимов.

«Спартак» сократил отставание в серии — счет стал 2-2. Следующая игра между командами пройдет 28 марта в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Четвертый матч

«Спартак» — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Галимов — 2 (Иванов), 48:04 — 1:0.

Вратари: Николаев — Набоков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (8+13+11) — 29 (11+13+5).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

26 марта. Москва. Мегаспорт.

Счет в серии: 2-2