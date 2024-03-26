Никитин: «В хоккее все просто — одна команда допускает слабость, другая ее реализует»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин назвал причины поражения команды от «Авангарда» в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (2:4).

«Мы сегодня такие голы пропускали, в больших играх такие вещи делать нельзя, поэтому результат такой. Готовимся к следующей игре. Наши ошибки связаны с тем, что «Авангард» — мастеровитая команда. Слабину кто-то сильно дал, вот и все. Здесь все просто, хоккей игра двух команд. Одна команда допускает слабость, другая ее реализует. Это то, что сегодня и произошло», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

На данный момент счет в серии 3-2 в пользу «Локомотива». Следующая игра между командами состоится в 28 марта в Ярославле. Начало — в 16.30 по московскому времени.