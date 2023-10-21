Шаров — о победе над «Северсталью»: «Ближе к третьему периоду вспомнили, как играть в хоккей»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3).

— Первый период получился тяжелым, — приводит слова Шарова официальный сайт клуба. Давно не играли, это чувствовалось, еще и много было удалений. Во втором периоде не сильно улучшили игру, но забросили шайбы. Ближе к третьему периоду разбегались, вспомнили, как играть в хоккей, и забили.

— Начали активно третий период. Это была такая установка?

— Мы сами понимали, что так играть, как в первых двух периодах, нельзя. Давно не играли, пока вкатились, почувствовали скорости, в третьем периоде были готовы выигрывать.

— Почему в моменте с голом решили бросать именно между щитками?

— Сложно сказать, все произошло в моменте. Возможно, какая-то чуйка сказала, что нужно бросить именно туда.

— Большой перерыв сказался на тонусе команды?

— Конечно, после перерыва очень тяжело начинать матчи. Сейчас мы должны вкатиться и показывать свою игру.

— Пять побед подряд. Обращаете ли на это внимание и за счет чего «Салават» смог так измениться?

— За счет работы, веры друг в друга. Результат пришел. Надо выигрывать каждый матч и увеличивать победную серию.

«Северсталь» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков. «Салават Юлаев» идет четвертым в Восточной конференции (24 очка).