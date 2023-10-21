Шаров — о победе над «Северсталью»: «Ближе к третьему периоду вспомнили, как играть в хоккей»
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3).
— Первый период получился тяжелым, — приводит слова Шарова официальный сайт клуба. Давно не играли, это чувствовалось, еще и много было удалений. Во втором периоде не сильно улучшили игру, но забросили шайбы. Ближе к третьему периоду разбегались, вспомнили, как играть в хоккей, и забили.
— Начали активно третий период. Это была такая установка?
— Мы сами понимали, что так играть, как в первых двух периодах, нельзя. Давно не играли, пока вкатились, почувствовали скорости, в третьем периоде были готовы выигрывать.
— Почему в моменте с голом решили бросать именно между щитками?
— Сложно сказать, все произошло в моменте. Возможно, какая-то чуйка сказала, что нужно бросить именно туда.
— Большой перерыв сказался на тонусе команды?
— Конечно, после перерыва очень тяжело начинать матчи. Сейчас мы должны вкатиться и показывать свою игру.
— Пять побед подряд. Обращаете ли на это внимание и за счет чего «Салават» смог так измениться?
— За счет работы, веры друг в друга. Результат пришел. Надо выигрывать каждый матч и увеличивать победную серию.
«Северсталь» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков. «Салават Юлаев» идет четвертым в Восточной конференции (24 очка).
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