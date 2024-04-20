Ковальчук считает, что КХЛ стала зрелищнее благодаря перекрестному плей-офф

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук высказался о системе перекрестного плей-офф в КХЛ.

«Думаю, это отличный эксперимент. Я бы вообще сделал это с первого раунда. Могу поздравить КХЛ с таким нововведением. Хоккей стал однозначно зрелищнее», — сказал Ковальчук.

В этом сезоне 41-летний Ковальчук провел в регулярном чемпионате КХЛ за красно-белых 20 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал четыре ассиста.

Александр Абустин