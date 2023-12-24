Ковальчук повторил рекорд КХЛ по голам в пустые ворота

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук повторил рекорд КХЛ по голам в пустые ворота, сообщает пресс-служба лиги.

40-летний нападающий забросил первую шайбу за «Спартак» после возвращения в матче против «Куньлуня» (5:2). Ковальчук отличился в пустые ворота в концовке.

Теперь в активе Ковальчука 14 голов в пустые ворота в 408 матчах КХЛ. Он повторил рекорд Александра Радулова, на счету которого те же 14 голов в 607 встречах. Третье место по голам в пустые ворота занимает Сергей Плотников (13 в 860).