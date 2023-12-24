Каменский о рекорде Голдобина: «Мастеровитый игрок. Его и брали в «Спартак» на эту роль»

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский отреагировал на достижение нападающего «Спартака» Николая Голдобина, который побил клубный рекорд по количеству набранных очков за один сезон в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Игрок отметился результативной передачей в матче против «Куньлунь Ред Стар» (5:2), теперь у него 57 (28+29) очков. Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Александру Хохлачеву и словаку Бранко Радивоевичу, которые набирали по 55 очков за один сезон в «Спартаке».

«Николай — мастеровитый игрок. Его и брали в «Спартак» на эту роль, он с ней хорошо справляется. Желаю ему, чтобы он и в дальнейшем это делал. Голдобин умеет играть, умеет забивать, использовать все свои данные. Плюс, конечно, партнеры, которые играют с ним, тоже помогают, и это очень здорово», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

«Спартак» набрал 62 очка в 44 матчах и лидирует в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.