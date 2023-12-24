Широков стал седьмым игроком в истории КХЛ, набравшим 500 очков

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков набрал свое 500-е очко в матчах КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче против «Лады» 37-летний форвард оформил дубль, забросив по разу в первом и третьем периоде.

В активе Широкова 500 (220+280) в матчах КХЛ. Он стал седьмым игроком в истории лиги, преодолевшим эту отметку. Широкова опережают только Найджел Доус (550 очков), Никита Гусев (564), Данис Зарипов (685), Александр Радулов (685), Вадим Шипачев (906) и Сергей Мозякин (928).