Ковальчук забросил первую шайбу за «Спартак» в КХЛ
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук отличился в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Он поразил пустые ворота и установил окончательный счет — 5:2 в пользу москвичей. Это первая шайба хоккеиста за команду в лиге.
40-летний форвард вернулся в «Спартак» спустя 22 года, он не играл за красно-белых с 2001-го.
В регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук не забивал больше двух лет — с 27 февраля 2021 года, когда он отличился за «Авангард» в игре против «Барыса» (5:2).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|41
|25
|16
|53
|4
|Лада
|43
|22
|21
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|7
|Автомобилист
|43
|22
|21
|49
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|42
|17
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|42
|15
|27
|39
|11
|Адмирал
|40
|13
|27
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|43
|29
|14
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|27
|15
|55
|6
|ЦСКА
|42
|22
|20
|47
|7
|Северсталь
|41
|18
|23
|43
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
Результаты / календарь
3.12
4.12
5.12
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20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
|24.12
|14:00
|
Спартак – Куньлунь РС
|5 : 2
|24.12
|14:00
|
Витязь – Динамо Мн
|6 : 4
|24.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|2 : 3
|24.12
|16:30
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|24.12
|17:00
|
Северсталь – Адмирал
|- : -
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