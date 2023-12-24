Ковальчук забросил первую шайбу за «Спартак» в КХЛ

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук отличился в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Он поразил пустые ворота и установил окончательный счет — 5:2 в пользу москвичей. Это первая шайба хоккеиста за команду в лиге.

40-летний форвард вернулся в «Спартак» спустя 22 года, он не играл за красно-белых с 2001-го.

В регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук не забивал больше двух лет — с 27 февраля 2021 года, когда он отличился за «Авангард» в игре против «Барыса» (5:2).