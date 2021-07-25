Кори Кейн продлил контракт с «Куньлунем»
16:51
«Куньлунь» и нападающий Кори Кейн согласовали условия контракта. 30-летний форвард подписал с китайским клубом однолетнее соглашение, сообщает сайт клуба.
Предстоящий сезон станет для Кейна пятым в составе «Куньлуня». В минувшем сезоне хоккеист провел 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) очков.
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