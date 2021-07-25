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Tokyo 2020
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Кори Кейн продлил контракт с «Куньлунем»

16:51
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«Куньлунь» и нападающий Кори Кейн согласовали условия контракта. 30-летний форвард подписал с китайским клубом однолетнее соглашение, сообщает сайт клуба.

Предстоящий сезон станет для Кейна пятым в составе «Куньлуня». В минувшем сезоне хоккеист провел 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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