Контракт Квартальнова с минским «Динамо» автоматически продлился после выхода команды в плей-офф
Как стало известно «СЭ», контракт главного тренера минского Динамо Дмитрия Квартальнова с клубом автоматически продлился на год после выхода минчан в плей-офф КХЛ.
На данный момент «Динамо» с 63 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Минская команда гарантировала себе участие в плей-офф после победы над «Витязем» (3:2) 13 февраля.
57-летний Квартальнов возглавляет клуб из Минска с апреля 2023 года. До этого он работал в «Ак Барсе».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|63
|40
|23
|87
|2
|Авангард
|63
|41
|22
|86
|3
|Сал. Юлаев
|63
|40
|23
|85
|4
|Ак Барс
|63
|38
|25
|78
|5
|Автомобилист
|64
|34
|30
|76
|6
|Трактор
|63
|33
|30
|72
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|63
|27
|36
|66
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|63
|20
|43
|51
|12
|Барыс
|63
|20
|43
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|63
|41
|22
|88
|3
|Локомотив
|64
|41
|23
|87
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|64
|29
|35
|63
|9
|Куньлунь РС
|63
|22
|41
|50
|10
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
Результаты / календарь
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18.02
19.02
20.02
21.02
|16.02
|12:00
|
Амур – Барыс
|- : -
|16.02
|12:30
|
Адмирал – Трактор
|- : -
|16.02
|19:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
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