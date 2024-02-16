Контракт Квартальнова с минским «Динамо» автоматически продлился после выхода команды в плей-офф

Как стало известно «СЭ», контракт главного тренера минского Динамо Дмитрия Квартальнова с клубом автоматически продлился на год после выхода минчан в плей-офф КХЛ.

На данный момент «Динамо» с 63 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Минская команда гарантировала себе участие в плей-офф после победы над «Витязем» (3:2) 13 февраля.

57-летний Квартальнов возглавляет клуб из Минска с апреля 2023 года. До этого он работал в «Ак Барсе».