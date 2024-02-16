Фритц: «Проход первого раунда плей-офф будет для минского «Динамо» большим делом»
Нападающий минского «Динамо» Таннер Фритц поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф КХЛ.
«СКА, московское «Динамо» и «Локомотив» — хорошие команды. Неважно, кто из них нам попадется в плей-офф. Нужно быть готовыми и использовать последние четыре игры регулярного чемпионата для того, чтобы подойти к этому противостоянию в форме. Очевидно, мы хотим пройти как можно дальше. Проход первого раунда будет для нас большим делом. Нужно играть правильно и честно, и тогда появится шанс побить большие команды. Сейчас мы уверены в себе. Ждем плей-офф», — цитирует «РБ Спорт» Фритца.
Минское «Динамо» заняло 8-е место в Западной конференции и гарантировало себе выход в плей-офф.
Положение команд
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|63
|40
|23
|87
|2
|Авангард
|63
|41
|22
|86
|3
|Сал. Юлаев
|63
|40
|23
|85
|4
|Ак Барс
|63
|38
|25
|78
|5
|Автомобилист
|64
|34
|30
|76
|6
|Трактор
|63
|33
|30
|72
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|63
|27
|36
|66
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|63
|20
|43
|51
|12
|Барыс
|63
|20
|43
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|63
|41
|22
|88
|3
|Локомотив
|64
|41
|23
|87
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|64
|29
|35
|63
|9
|Куньлунь РС
|63
|22
|41
|50
|10
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
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21.02
|16.02
|12:00
|
Амур – Барыс
|- : -
|16.02
|12:30
|
Адмирал – Трактор
|- : -
|16.02
|19:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
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