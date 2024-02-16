Фритц: «Проход первого раунда плей-офф будет для минского «Динамо» большим делом»

Нападающий минского «Динамо» Таннер Фритц поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф КХЛ.

«СКА, московское «Динамо» и «Локомотив» — хорошие команды. Неважно, кто из них нам попадется в плей-офф. Нужно быть готовыми и использовать последние четыре игры регулярного чемпионата для того, чтобы подойти к этому противостоянию в форме. Очевидно, мы хотим пройти как можно дальше. Проход первого раунда будет для нас большим делом. Нужно играть правильно и честно, и тогда появится шанс побить большие команды. Сейчас мы уверены в себе. Ждем плей-офф», — цитирует «РБ Спорт» Фритца.

Минское «Динамо» заняло 8-е место в Западной конференции и гарантировало себе выход в плей-офф.