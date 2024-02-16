Маклюков удивлен ситуацией с Промесом

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков высказался после матча с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

«Игра в стиле плей-офф, «кость в кость». «Ак Барс» победил — значит, заслужили. У нас было много моментов, но счет на табло. Не скажу, что Илюха Набоков плохо играл. Пропустил гол от своего игрока, небольшое недоразумение. Смотрю ли футбол? Честно, я с футболом не очень. У меня есть друг-болельщик «Манчестер Юнайтед», он топит за них, но я вообще не в теме. Всегда говорит: «С детства за МЮ». Я для футбола посторонний человек Ситуация с Промесом? Честно, я далек от этого, хотя это, конечно, удивило. Он неплохой игрок», — приводит слова Маклюкова Metaratings.ru.

14 февраля суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за участие в контрабанде больше 1 тонны наркотиков. В текущем сезоне 32-летний Промес сыграл 21 матч за «Спартак», в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.