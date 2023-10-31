Коньков поделился мнением о лидерстве «Лады»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков поделился мнением по поводу выступления «Лады» в нынешнем сезоне КХЛ.
«Ни один человек не готов был сказать, что Тольятти может рассчитывать на то, что есть сейчас. Для всех большой сюрприз. Думаю, и сам тренерский штаб вряд ли рассчитывал, что у них может быть такой результат. Отмечу работу Олега Браташа, который смог донести до ребят свои требования, привить надежную игру в обороне, и самое главное — действия в атаке. Многие игроки обрели второе дыхание, перезагрузились, почувствовали химию. Сложно рассуждать, готова ли команда на роль лидера чемпионата. Надо планомерно готовиться к плей-офф, стараться брать максимум в каждой встрече, раз у них идет игра. Я очень рад за «Ладу», хотя в «регулярке» прошло всего два месяца. Можно провести такую аналогию с ХК МВД Олега Знарка. Когда в свой последний год существования команда дошла до финала и уступила Кубок Гагарина «Ак Барсу». В межсезонье на базе этой команды строился чемпионский коллектив «Динамо». Здесь похожая ситуация и приятно, что не только высокие бюджеты решают, а работа тренерского штаба, команды и менеджмента. Когда клуб работает как единый кулак и сражается за победу», — приводит слова Конькова Metaratings.ru.
«Лада» лидирует в Восточной конференции, набрав 35 очков в 27 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|27
|15
|12
|35
|2
|Металлург Мг
|26
|14
|12
|32
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|32
|4
|Автомобилист
|25
|13
|12
|28
|5
|Трактор
|25
|13
|12
|28
|6
|Сал. Юлаев
|23
|13
|10
|27
|7
|Авангард
|23
|12
|11
|27
|8
|Сибирь
|24
|12
|12
|27
|9
|Нефтехимик
|23
|10
|13
|25
|10
|Амур
|23
|9
|14
|24
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|21
|12
|Адмирал
|22
|6
|16
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|24
|17
|7
|35
|2
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|3
|Торпедо
|24
|15
|9
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|23
|12
|11
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|11
|Витязь
|25
|7
|18
|17
|31.10
|16:30
|
Авангард – Торпедо
|- : -
|31.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|31.10
|17:00
|
Металлург Мг – Барыс
|- : -
|31.10
|17:00
|
Автомобилист – Куньлунь РС
|- : -
|31.10
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|31.10
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -
|31.10
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|31.10
|19:30
|
Спартак – Нефтехимик
|- : -