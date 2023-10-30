КХЛ: «Сибирь» — «Витязь», «Сочи» — «Динамо» Москва. Расписание матчей 30 октября
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
30 октября, понедельник
15.30 (мск). «Сибирь» — «Витязь»
18.00. «Лада» — «Адмирал»
19.30. «Сочи» — «Динамо» Москва
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3.11
4.11
|30.10
|15:30
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Сибирь – Витязь
|- : -
|30.10
|18:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|30.10
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
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