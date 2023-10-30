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КХЛ: «Сибирь» — «Витязь», «Сочи» — «Динамо» Москва. Расписание матчей 30 октября

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Форвард «Сочи» Матвей Мичков.
Фото ХК «Сочи»
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

30 октября, понедельник

15.30 (мск). «Сибирь» — «Витязь»

18.00. «Лада» — «Адмирал»

19.30. «Сочи» — «Динамо» Москва

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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30.10 15:30
Сибирь – Витязь
 - : -
30.10 18:00
Лада – Адмирал
 - : -
30.10 19:30
Сочи – Динамо М
 - : -
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