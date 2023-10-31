Мозякин назначен на пост помощника главного тренера «Металлурга»

Экс-нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин стал новым помощником главного тренера «Магнитки» Андрея Разина.

«Сергей Мозякин — новый помощник главного тренера «Металлурга»! Сегодня на утреннем собрании команды было объявлено о новом назначении в тренерском составе. Естественно, что на мостике «Магнитки» Сергей Мозякин будет помогать Юрию Трубачеву и отвечать за атакующие действия команды. Отметим, что функционал директора по развитию «Металлурга», который раньше входил в рабочие обязанности Сергея Валерьевича, временно возьмет на себя директор клуба Алексей Жлоба», — говорится в заявлении клуба.

42-летний Мозякин играл за «Металлург» на протяжении 10 лет (2011-2021). В июле 2021 года он завершил карьеру, а через год был назначен на должность директора по развитию детского хоккея в магнитогорской команде.

«Металлург» в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ занимает второе место в Восточной конференции, набрав 32 очка в 26 матчах. У команды 5 поражений подряд.