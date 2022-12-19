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Роман Скворцов: «В «Ак Барсе» Знарок попал в экстремальную ситуацию»

Мария Гусева
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Известный комментатор Роман Скворцов высказался об уходе Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса».

— Вы согласны, что на Олега Знарка задавили «информационным давлением»?

— Пойди попробуй Олега Валерьевича задави, — цитирует «РБ Спорт» Скворцова. — Желаю удачи такому человеку. Но Знарок попал в ситуацию экстремальную — в новой обстановке, без привычных помощников. Главные свои победы он одержал вместе с Харийсом Витолиньшем, у них понимание было на телепатическом уровне. А помощников, которые играли под его руководством, трудно воспринимать как собратьев по профессии, как равных себе. В идеале это должен быть единомышленник или здоровая оппозиция. А когда помощники просто смотрят в рот, тяжело двигаться вперед без творческой дискуссии.

— Как вы относитесь к его поведению на пресс-конференциях?

— Я никогда не был большим поклонником творческого метода и стиля общения Олега Валерьевича, но я не увидел ничего из ряда вон. А почитаешь — будто он с ножом на человека напал и покромсал его, потом еще плюнул в лицо. Случай с оператором — будто никто в час пик в автобус не заходил. Понятно, что разный уровень ответственности и публичности, но в целом житейская ситуация, на которой бы не стал заострять внимание. Я бы не сказал, что Знарок поплыл.

2 декабря казанский клуб объявил, что Знарок покинул свой пост по собственному желанию. 59-летний специалист возглавил команду летом 2022 года, заключив контракт на один сезон.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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