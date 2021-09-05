Комментатор матча КХЛ посмеялся над американским акцентом российского защитника

После первого периода матча «Ак Барс» — «Торпедо» защитник казанцев Ринат Валиев отвечал на вопросы во флэш-зоне. Комментатор встречи Роман Скворцов, услышав, что игрок «Ак Барса» произносит фразы с выраженным американским акцентом, слегка передразнил его после окончания флэш-интервью. На что его коллега, комментатор Артем Батрак, отреагировал: «Можно, я не буду так говорить?» — «Конечно», — ответил Роман. — «Нужно!»

Воспитанник «Ак Барса» Валиев уехал в Северную Америку в сезоне-2012/13, где выступал 7 лет в лигах USHL, WHL, а также АХЛ («Торонто Марлиз», «Лаваль», «Стоктон»). В активе Рината только два матча в НХЛ — за «Монреаль» в сезоне-2017/18. Не пробившись в сильнейшую лигу, защитник вернулся в Россию, при этом пропустил весь прошлый сезон. В игре с «Торпедо» Валиев дебютировал в КХЛ.