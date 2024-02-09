Кокорев: «Был бы не против тренировать «Сочи» в следующем сезоне, но решать руководству»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:5).

— Откровенно говоря, плохо подготовились к игре, — приводит слова Кокорева официальный сайт клуба. — Допускали очень много ошибок, после которых пропускали голы. В принципе, у нас были сегодня хорошие моменты, как и у соперника. Но мы их не забили, а соперник реализовал почти все.

— На что давите в общении с игроками, учитывая турнирную ситуацию?

— У нас есть своя задача на сезон. Пока есть шансы, будем давить на то, чтобы побороться за цели, поставленные руководством.

— Вы — первый за долгое время тренер «Сочи», отработавший сезон целиком. Рассчитываете остаться и в сезоне следующем?

— Я был бы не против, но решать руководству.

После этого матча «Торпедо» с 73 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Сочи» с 47 очками — на 10-й строчке.