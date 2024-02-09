«Торпедо» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграло «Сочи» — 5:3.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

В составе нижегородцев дубль оформил Никита Артамонов, еще по голу забили Данил Веряев, Роберт Линч и Дмитрий Бреус. У гостей шайбы забросили Матвей Мичков, Даниил Сероух и Артур Тянулин.

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