Ларионов: «Когда после пяти поражений подряд выигрываешь матч, в раздевалке ощущение, что выиграл Кубок Гагарина»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:3).
«Когда после пяти поражений подряд выигрываешь матч, то в раздевалке ощущение, что выиграл Кубок Гагарина. И эти эмоции после победы над «Трактором» перенеслись сегодня на первый период. Но то, что ребята взяли себя в руки и забили пять голов — это позитив. В первом перерыве объяснил хоккеистам, что они сейчас больше работают, чем играют. Но работа должна приносить удовольствие от процесса. Сегодня было видно, что все с натяжкой. Хочется видеть более полноценную игру.
Почему «молчат» наши лидеры? Мы терпеливы, но мы требуем. С того, кому больше дано — больше спрос. На льду Нижнего Новгорода, который видел великих игроков, нельзя опускаться ниже определенных стандартов. Нашим лидерам нужно покопаться в себе", — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Торпедо» с 73 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Сочи» с 47 очками — на 10-й строчке.
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Барыс – Спартак
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