Кокорев — о матче с «Куньлунем»: «Наконец-то мы обыграли эту команду»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (6:3).

«Наконец-то мы обыграли эту команду, честно говоря, не получалось с ней. Получалась игра, а выиграть — нет. Но сегодня, считаю, парни красавцы. И красивые голы получились, Тянулин сегодня набрал 45-е очко — лучший показатель в истории «Сочи», мы все вместе его поздравляем», — приводит слова Кокорева официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Сочи» с 53 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Куньлунь» с 52 очками — на десятой строчке.