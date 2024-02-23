СКА на выезде обыграл минское «Динамо»

СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл на выезде минское «Динамо» со счетом 5:1.

В составе петербуржцев 3 (2+1) очка набрал Сергей Толчинский, еще по голу забили Василий Глотов, Сергей Сапего и Николай Поляков. У минчан шайбу забросил Бретт Ричи. На 14-й минуте вратарь хозяев Алексей Колосов был заменен на Дилана Фергюсона после третьей пропущенной шайбы.

После этого матча СКА с 95 очками занимает первое место в Западной конференции, «Динамо» с 67 очками — на восьмой строчке.

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«Динамо Мн» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

Голы: Глотов — 22 (Сергеев, Зыков), 2:13 — 0:1. Сапего — 3 (Толчинский, Воробьев), 10:21 — 0:2. Толчинский — 17 (Глотов), 13:18 — 0:3. Поляков — 5 (Педан, Воробьев), 25:08 — 0:4. Толчинский — 18 (Поляков), 28:14 — 0:5. Ричи — 1, 47:24 — 1:5.

Вратари: Колосов (Фергюсон, 13:18) — Серебряков.

Штраф: 7 — 13.

Броски: 37 (11+8+18) — 36 (14+13+9).

Судьи: Наумов, Соин.

23 февраля. Минск. «Минск-Арена».