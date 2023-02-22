Фастовский: «Первый раунд Кубка Гагарина «Сибирь» проведет на знакомой для нас и обжитой арене»
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопрос о возможном переезде новосибирского клуба на новую арену.
«Ничего в наших планах не поменялось. Мы готовимся играть плей-офф на ЛДС «Сибирь». Могу сказать, что первый раунд Кубка Гагарина команда проведет на знакомой для нас и обжитой арене», — цитирует Фастовского Sport24.
Ранее появилась информация о том, что «Сибирь» может переехать на новую арену в преддверии розыгрыша Кубка Гагарина и провести на новом стадионе игры плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|67
|49
|18
|103
|2
|ЦСКА
|66
|42
|24
|92
|3
|Локомотив
|67
|40
|27
|90
|4
|Торпедо
|66
|42
|24
|89
|5
|Динамо М
|66
|37
|29
|84
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|66
|30
|36
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|66
|21
|45
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Авангард
|66
|38
|28
|83
|3
|Сибирь
|66
|38
|28
|83
|4
|Сал. Юлаев
|66
|36
|30
|82
|5
|Автомобилист
|66
|36
|30
|81
|6
|Металлург
|66
|34
|32
|80
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|67
|32
|35
|70
|9
|Трактор
|66
|29
|37
|68
|10
|Амур
|66
|29
|37
|67
|11
|Барыс
|67
|27
|40
|61
Результаты / календарь
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
|23.02
|10:00
|
Адмирал – Амур
|- : -
|23.02
|13:00
|
Сочи – СКА
|- : -
Новости