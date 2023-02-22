Кудашов объяснил, в чем заключалась сложность календаря для «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Витязем» в матче ФОНБЕТ КХЛ (4:1) рассказал, в чем заключалась сложность календаря для его команды.
«Что будем делать в следующих двух матчах — наигрывать состав или проводить ротацию? Не могу ответить сейчас на этот вопрос. Есть микроповреждения у тех, кто не играл. Посмотрим. У нас не так много людей, кто не играл. Конечно, хотелось бы, чтобы были все заиграны до плей-офф и были в любой момент готовы вступить в игру. В то же время хочется, чтобы стабилизировался состав, у нас по ходу сезона большие ротации были.
Много игр — это хорошо и для игроков, и для зрителей. У нас получился график немного не такой, как у всех. Была серия из шести игр через день и четыре — из пяти. Это сложный график, вот если бы равномерно все это шло, было бы намного легче и никаких пауз не нужно. Главное, чтобы все ровненько было», — приводит «Чемпионат» слова Кудашова.
«Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 84 очка в 66 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|67
|49
|18
|103
|2
|ЦСКА
|66
|42
|24
|92
|3
|Локомотив
|67
|40
|27
|90
|4
|Торпедо
|66
|42
|24
|89
|5
|Динамо М
|66
|37
|29
|84
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|66
|30
|36
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|66
|21
|45
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Авангард
|66
|38
|28
|83
|3
|Сибирь
|66
|38
|28
|83
|4
|Сал. Юлаев
|66
|36
|30
|82
|5
|Автомобилист
|66
|36
|30
|81
|6
|Металлург
|66
|34
|32
|80
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|67
|32
|35
|70
|9
|Трактор
|66
|29
|37
|68
|10
|Амур
|66
|29
|37
|67
|11
|Барыс
|67
|27
|40
|61
|23.02
|10:00
|
Адмирал – Амур
|- : -
|23.02
|13:00
|
Сочи – СКА
|- : -