Кудашов объяснил, в чем заключалась сложность календаря для «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Витязем» в матче ФОНБЕТ КХЛ (4:1) рассказал, в чем заключалась сложность календаря для его команды.

«Что будем делать в следующих двух матчах — наигрывать состав или проводить ротацию? Не могу ответить сейчас на этот вопрос. Есть микроповреждения у тех, кто не играл. Посмотрим. У нас не так много людей, кто не играл. Конечно, хотелось бы, чтобы были все заиграны до плей-офф и были в любой момент готовы вступить в игру. В то же время хочется, чтобы стабилизировался состав, у нас по ходу сезона большие ротации были.

Много игр — это хорошо и для игроков, и для зрителей. У нас получился график немного не такой, как у всех. Была серия из шести игр через день и четыре — из пяти. Это сложный график, вот если бы равномерно все это шло, было бы намного легче и никаких пауз не нужно. Главное, чтобы все ровненько было», — приводит «Чемпионат» слова Кудашова.

«Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 84 очка в 66 матчах.