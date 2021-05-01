Кирилл Дьяков пополнил состав «Сочи»
18:15
Защитник Кирилл Дьяков подписал однолетний двусторонний контракт с «Сочи», сообщает сайт клуба 1 мая.
Дьяков за свою карьеру успел поиграть в КХЛ за «Югру», «Металлург» (Новокузнецк), «Ладу» и «Адмирал». Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 281 матч и 46 (6+40) результативных баллов.
В прошлом сезоне Кирилл выступал в чемпионате Белоруссии за «Юность» из Минска, с которой стал обладателем Кубка Президента — главного хоккейного трофея страны.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BKirill-Djakov-popolnil-sostav-leopardov-10573
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю