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Кирилл Дьяков пополнил состав «Сочи»

18:15
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Защитник Кирилл Дьяков подписал однолетний двусторонний контракт с «Сочи», сообщает сайт клуба 1 мая.

Дьяков за свою карьеру успел поиграть в КХЛ за «Югру», «Металлург» (Новокузнецк), «Ладу» и «Адмирал». Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 281 матч и 46 (6+40) результативных баллов.

В прошлом сезоне Кирилл выступал в чемпионате Белоруссии за «Юность» из Минска, с которой стал обладателем Кубка Президента — главного хоккейного трофея страны.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BKirill-Djakov-popolnil-sostav-leopardov-10573

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