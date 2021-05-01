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Антон Белов покинул СКА

19:00
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Защитник Антон Белов покинул петербургский СКА после истечения контракта, сообщает официальный Twitter клуба 1 мая.

Защитник выступал за петербургских армейцев с сезона-2014/2015. В прошедшем регулярном чемпионате у защитника 37 матчей и восемь набранных очков (2+6). В плей-офф у хоккеиста ни одного набранного очка в семи встречах.

По информации «СЭ», защитник Антон Белов подпишет однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

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