Антон Белов покинул СКА
19:00
Защитник Антон Белов покинул петербургский СКА после истечения контракта, сообщает официальный Twitter клуба 1 мая.
Защитник выступал за петербургских армейцев с сезона-2014/2015. В прошедшем регулярном чемпионате у защитника 37 матчей и восемь набранных очков (2+6). В плей-офф у хоккеиста ни одного набранного очка в семи встречах.
По информации «СЭ», защитник Антон Белов подпишет однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым».
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