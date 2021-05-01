Данила Юров: «Ко мне был предметный интерес из Северной Америки перед этим сезоном»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» и юниорской сборной России Данила Юров в интервью «СЭ» прокомментировал возможный отъезд в Северную Америку перед сезоном-2020/21.

— Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев говорил, что перед этим сезоном вы рассматривали вариант отъезда в Америку, но вас отговорили.

— Да, это правда. Ко мне был предметный интерес из Северной Америки.

— Почему решили остаться в «Металлурге»?

— Из-за ситуации с вирусом понял, что туда нет смысла ехать. Незнакомая страна, поселят к каким-то незнакомым людям. Толком не знаю языка. Как показала практика, сезон в той лиге, куда меня приглашали, даже не собираются начинать. Вместе с родителями решили, что в Магнитогорске есть все условия для моего развития.

— Что почувствовали, когда вас пригласили в основу «Металлурга»?

— Сначала даже не поверил. Я прошел сборы со взрослой командой, потом меня отдали обратно в молодежку. После первых двух игр начальник «Стальных Лисов» сказал, что я полечу с первой командой в Москву. Я ему не поверил. Захожу в самолет, а там такие мастера сидят. Потерялся немного.

(Михаил Скрыль)

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