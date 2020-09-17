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КХЛ распределила 466,5 миллионов рублей между клубами. Больше всего — у «Йокерита»

13:09
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Совет директоров КХЛ утвердил распределение между клубами прибыли, полученной от реализации телевизионных прав, сообщается на официальном сайте лиги.

Всего будет распределено более 466,5 миллионов рублей, что является рекордом за всю историю выплат. В прошлом сезоне между клубами было распределено 419,3 миллиона рублей.

Рекордную сумму выплат получит «Йокерит» — 50,6 миллиона рублей, где 36,3 миллиона получены благодаря самому высокому в КХЛ спросу на телеправа матчей. ЦСКА в общей сложности получит 46,9 миллиона рублей.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/17/472853.html

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