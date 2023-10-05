КХЛ: расписание трансляций матчей 5 октября

5 октября состоятся четыре матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.

Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 5 октября:

12.30. «Адмирал» — «Лада»

Трансляция: КХЛ ТВ, КХЛ Prime, сайт КХЛ, Кинопоиск

19.00. «Ак Барс» — «Авангард»

Трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

19.30. «Куньлунь» — «Торпедо»

Трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Кинопоиск

19.30. «Сочи» — «Северсталь»

Трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Кинопоиск

Календарь КХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами сыгранных матчей доступен в разделе КХЛ на нашем сайте.