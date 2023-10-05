КХЛ: расписание трансляций матчей 5 октября
5 октября состоятся четыре матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.
Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.
Расписание трансляций матчей КХЛ 5 октября:
12.30. «Адмирал» — «Лада»
Трансляция: КХЛ ТВ, КХЛ Prime, сайт КХЛ, Кинопоиск
19.00. «Ак Барс» — «Авангард»
Трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
19.30. «Куньлунь» — «Торпедо»
Трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Кинопоиск
19.30. «Сочи» — «Северсталь»
Трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Кинопоиск
Календарь КХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами сыгранных матчей доступен в разделе КХЛ на нашем сайте.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|10
|5
|23
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|4
|Ак Барс
|13
|8
|5
|17
|5
|Сибирь
|14
|7
|7
|16
|6
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|7
|Авангард
|12
|7
|5
|15
|8
|Сал. Юлаев
|13
|7
|6
|14
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Барыс
|14
|3
|11
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|3
|Торпедо
|13
|9
|4
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|14
|7
|7
|15
|7
|Динамо Мн
|13
|6
|7
|14
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|9
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|10
|СКА
|13
|6
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
|5.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|- : -
|5.10
|19:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|5.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|- : -
|5.10
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -