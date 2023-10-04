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Сегодня, 23:04

Немировски об эпизоде с последним удалением: «Я не знаю, почему «Спартак» сыграл неправильно на вбрасывании»

Немировски прокомментировал поражение от «Спартака» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Кроме счета много позитивных моментов: начали быстрее играть в атаке, больше, чем обычно. Ненужные ошибки в нашей зоне делаем по ходу этого сезона. Надо работать на этим, — начал тренер.

— Почему позволили сопернику забросить быструю шайбу?

— Неправильно снова сыграли в своей зоне, много работали над этим. Возможно, не все до конца поняли, что нужно делать. Был несильный бросок, но неудачно от нашего игрока отскочила шайба.

— Много удалений было. По какой причине?

— После удалений в первом периоде хорошо сыграли «5 на 5». Конечно, удаления мешают игре. Важно было не удаляться так много. Но последнее время так бывает.

— Как в такой важный момент, когда надо было отыгрываться, команда неправильно сыграла на точке вбрасывания?

— Я не знаю, почему «Спартак» неправильно сыграл.

— Несколько слов о Николае Прохоркине. Насколько устраивает вас его игра?

— Полностью устраивает, он бьется каждую игру. Принял капитанскую роль. Он добавляет, в прошлом году много не играл, сейчас с каждой игрой все лучше и лучше. У нас был нелегкий выезд, но видно, что он бьется и много пользы приносит команде.

Дэвид Немировски
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ХК Сибирь
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