Немировски об эпизоде с последним удалением: «Я не знаю, почему «Спартак» сыграл неправильно на вбрасывании»
Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Кроме счета много позитивных моментов: начали быстрее играть в атаке, больше, чем обычно. Ненужные ошибки в нашей зоне делаем по ходу этого сезона. Надо работать на этим, — начал тренер.
— Почему позволили сопернику забросить быструю шайбу?
— Неправильно снова сыграли в своей зоне, много работали над этим. Возможно, не все до конца поняли, что нужно делать. Был несильный бросок, но неудачно от нашего игрока отскочила шайба.
— Много удалений было. По какой причине?
— После удалений в первом периоде хорошо сыграли «5 на 5». Конечно, удаления мешают игре. Важно было не удаляться так много. Но последнее время так бывает.
— Как в такой важный момент, когда надо было отыгрываться, команда неправильно сыграла на точке вбрасывания?
— Я не знаю, почему «Спартак» неправильно сыграл.
— Несколько слов о Николае Прохоркине. Насколько устраивает вас его игра?
— Полностью устраивает, он бьется каждую игру. Принял капитанскую роль. Он добавляет, в прошлом году много не играл, сейчас с каждой игрой все лучше и лучше. У нас был нелегкий выезд, но видно, что он бьется и много пользы приносит команде.
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