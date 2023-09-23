КХЛ: расписание матчей и трансляции 23 сентября
На 23 сентября запланировано шесть матчей в ФОНБЕТ регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.
Игры на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.
Расписание трансляций матчей КХЛ 23 сентября:
10:00. «Амур» — СКА
Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.
10:00. «Адмирал» — «Динамо М»
Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.
13:30. «Сибирь» — «Барыс»
Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.
13:30. «Спартак» — «Трактор»
Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.
16:00. «Лада» — «Куньлунь Ред Стар»
Онлайн трансляции: Кинопоиск, Okko Спорт.
17:00. «Нефтехимик» — «Авангард»
Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.
17:00. «Локомотив» — ЦСКА
Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.
17:00. «Северсталь» — «Металлург Мг»
Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.
Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|9
|7
|2
|14
|2
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|3
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|4
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Куньлунь РС
|10
|5
|5
|10
|7
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|Динамо Мн
|8
|3
|5
|7
|9
|ЦСКА
|9
|3
|6
|7
|10
|СКА
|8
|3
|5
|6
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|4
|Лада
|9
|5
|4
|11
|5
|Сал. Юлаев
|8
|5
|3
|10
|6
|Авангард
|7
|5
|2
|10
|7
|Трактор
|9
|4
|5
|9
|8
|Сибирь
|8
|4
|4
|9
|9
|Амур
|8
|3
|5
|8
|10
|Барыс
|8
|2
|6
|7
|11
|Адмирал
|7
|2
|5
|6
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|23.09
|10:00
|
Амур – СКА
|- : -
|23.09
|10:00
|
Адмирал – Динамо М
|- : -
|23.09
|13:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|23.09
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|23.09
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
|- : -
|23.09
|17:00
|
Северсталь – Металлург Мг
|- : -
|23.09
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|23.09
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -