Завьялов — о поражении от «Динамо»: «Последнее удаление сильно выбило»

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, мы прекрасно понимали, что соперник начнет встречу агрессивно. Неплохо вошли в игру, единственное, что подвели удаления. Последнее удаление сильно выбило. Упрекнуть ребят не в чем», — цитирует пресс-служба КХЛ Завьялова.

«Динамо» занимает 8-е место в Западной конференции (7 очков). «Витязь» идет последним с 3 очками.