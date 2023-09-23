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Сегодня, 05:56

Завьялов — о поражении от «Динамо»: «Последнее удаление сильно выбило»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, мы прекрасно понимали, что соперник начнет встречу агрессивно. Неплохо вошли в игру, единственное, что подвели удаления. Последнее удаление сильно выбило. Упрекнуть ребят не в чем», — цитирует пресс-служба КХЛ Завьялова.

«Динамо» занимает 8-е место в Западной конференции (7 очков). «Витязь» идет последним с 3 очками.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/22/519988.html
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КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
Александр Завьялов
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