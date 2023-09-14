КХЛ: расписание и трансляции матчей 14 сентября

Опубликовано расписание и трансляции матчей КХЛ на 14 сентября

На 14 сентября запланированы семь игр в регулярном чемпионате КХЛ-2023/2024.

Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Сезон-2023/2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Расписание трансляций матчей КХЛ 14 сентября:

16.30. «Авангард» — «Адмирал»

Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

17.00. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

17.00. «Металлург» — «Лада»

Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

17.00. «Автомобилист» — «Нефтехимик»

Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

17.00. «Трактор» — «Динамо Минск»

Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

19.00. «Торпедо» — «Куньлунь»

Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

19.30. «Витязь» — «Спартак»

Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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