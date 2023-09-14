КХЛ: расписание и трансляции матчей 14 сентября
На 14 сентября запланированы семь игр в регулярном чемпионате КХЛ-2023/2024.
Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Сезон-2023/2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Расписание трансляций матчей КХЛ 14 сентября:
16.30. «Авангард» — «Адмирал»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск
17.00. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
17.00. «Металлург» — «Лада»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск
17.00. «Автомобилист» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
17.00. «Трактор» — «Динамо Минск»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
19.00. «Торпедо» — «Куньлунь»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск
19.30. «Витязь» — «Спартак»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|5
|2
|3
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Амур
|6
|3
|3
|6
|6
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|8
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|9
|Лада
|5
|2
|3
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|14.09
|19:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -