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Сегодня, 07:00

КХЛ: расписание и трансляции матчей 14 сентября

Опубликовано расписание и трансляции матчей КХЛ на 14 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Игроки ХК «Авангард».
Фото ХК «Авангард»

На 14 сентября запланированы семь игр в регулярном чемпионате КХЛ-2023/2024.

Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Сезон-2023/2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Расписание трансляций матчей КХЛ 14 сентября:

16.30. «Авангард» — «Адмирал»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

17.00. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

17.00. «Металлург» — «Лада»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

17.00. «Автомобилист» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

17.00. «Трактор» — «Динамо Минск»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

19.00. «Торпедо» — «Куньлунь»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

19.30. «Витязь» — «Спартак»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 4 4 0 8
2 Динамо М 6 4 2 8
3 Куньлунь РС 6 4 2 8
4 Спартак 5 3 2 6
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 5 2 3 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Ак Барс 5 4 1 8
3 Автомобилист 5 3 2 7
4 Авангард 4 3 1 6
5 Амур 6 3 3 6
6 Трактор 5 2 3 5
7 Сибирь 5 2 3 5
8 Сал. Юлаев 4 2 2 4
9 Лада 5 2 3 4
10 Адмирал 4 1 3 3
11 Нефтехимик 4 1 3 3
12 Барыс 5 0 5 3
Результаты / календарь
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
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10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
14.09 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
14.09 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
14.09 17:00
Металлург Мг – Лада
 - : -
14.09 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
14.09 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 - : -
14.09 19:00
Витязь – Спартак
 - : -
14.09 19:00
Торпедо – Куньлунь РС
 - : -
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