Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:00

Ротенберг лучший менеджер в КХЛ? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Читать «СЭ» в Telegram Новости
Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом.

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в 12.00 в эфире на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— «Салават» вышел на первое место на Востоке;

— «Адмирал» бьет фаворитов;

— «Ак Барс» выправляет положение;

— анонимный опрос генменеджеров КХЛ от «СЭ».

1
0
Читайте также
Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим
Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии
Пентагон сообщил об истощении арсеналов Запада из-за помощи Киеву
Пушков оценил отказ ЕС от установления лимита цен на газ
Politico отметила влияние США на позицию Зеленского по переговорам с РФ
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Он, наверное, сумасшедший». Что сказали Третьяк и Фетисов друг о друге
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 28 25 3 51
2 Локомотив 27 18 9 39
3 ЦСКА 26 17 9 39
4 Динамо М 28 16 12 36
5 Торпедо 27 16 11 33
6 Витязь 28 13 15 32
7 Динамо Мн 27 12 15 28
8 Спартак 28 11 17 27
9 Северсталь 28 10 18 27
10 Куньлунь 29 10 19 23
11 Сочи 25 3 22 11
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 27 17 10 39
2 Металлург 27 17 10 37
3 Автомобилист 27 17 10 36
4 Адмирал 28 15 13 34
5 Сибирь 29 15 14 33
6 Авангард 27 13 14 29
7 Ак Барс 27 12 15 29
8 Трактор 28 12 16 27
9 Барыс 28 12 16 25
10 Нефтехимик 27 11 16 23
11 Амур 26 9 17 22
Результаты / календарь
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
9.11 17:00
Металлург – Авангард
 - : -
9.11 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
9.11 19:30
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости