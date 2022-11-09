КХЛ, 9 ноября: противостояние «Металлурга» и «Авангарда», «Сочи» против «Локомотива»
«Металлурга» сыграет с «Авангардом», «Сочи» встретится с «Локомотивом» в матчах КХЛ
В среду, 9 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» дома сыграет с «Авангардом» и другие встречи.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты матчей 9 ноября (время начала — московское):
17.00. «Металлург» — «Авангард»
19.10. «Динамо» Мн — «Спартак»
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|28
|25
|3
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
|26
|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|28
|16
|12
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|28
|13
|15
|32
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|28
|10
|18
|27
|10
|Куньлунь
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|27
|17
|10
|36
|4
|Адмирал
|28
|15
|13
|34
|5
|Сибирь
|29
|15
|14
|33
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|27
|12
|15
|29
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|28
|12
|16
|25
|10
|Нефтехимик
|27
|11
|16
|23
|11
|Амур
|26
|9
|17
|22
Результаты / календарь
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
|9.11
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|9.11
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|9.11
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
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