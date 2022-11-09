КХЛ, 9 ноября: противостояние «Металлурга» и «Авангарда», «Сочи» против «Локомотива»

«Металлурга» сыграет с «Авангардом», «Сочи» встретится с «Локомотивом» в матчах КХЛ

В среду, 9 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» дома сыграет с «Авангардом» и другие встречи.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты матчей 9 ноября (время начала — московское):

17.00. «Металлург» — «Авангард»

19.10. «Динамо» Мн — «Спартак»

19.30. «Сочи» — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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