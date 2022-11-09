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Сегодня, 21:55

«Сочи» в овертайме обыграл «Локомотив» и прервал 12-матчевую серию без побед

Руслан Минаев
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«Сочи» дома обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

В составе сочинцев забивали Тигран Ярулин, Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян (дубль), который забил победный гол в овертайме.

У ярославцев шайбы на счету Александра Елесина, Артура Каюмова и Степана Никулина.

Для «Сочи» это первая победа в последних 13 матчах (11-е место Запада и 13 очков).

«Локомотив» прервал серию из пяти побед подряд (2 место Запада и 40 очков).

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«Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Ярулин — 1, 3:00 — 1:0. Елесин — 3 (Красковский, Чехович), 3:25 — 1:1. Попугаев — 8 (Алтыбармакян, Гормли), 38:33 — 2:1. Каюмов — 6 (бол., Коршков, Сергеев), 42:08 — 2:2. Алтыбармакян — 5, 49:41 — 3:2. Никулин — 4 (Иванов, Алексеев), 56:20 — 3:3. Алтыбармакян — 6 (Хафизов), 62:32 — 4:3.

Вратари: Третьяк — Бочаров.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 20 (8+7+4+1) — 34 (16+7+11+0).

Судьи: Бондарь, Фатеев.

9 ноября. Сочи. ДС Большой.

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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
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