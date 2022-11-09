«Сочи» в овертайме обыграл «Локомотив» и прервал 12-матчевую серию без побед
«Сочи» дома обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
В составе сочинцев забивали Тигран Ярулин, Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян (дубль), который забил победный гол в овертайме.
У ярославцев шайбы на счету Александра Елесина, Артура Каюмова и Степана Никулина.
Для «Сочи» это первая победа в последних 13 матчах (11-е место Запада и 13 очков).
«Локомотив» прервал серию из пяти побед подряд (2 место Запада и 40 очков).
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«Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Ярулин — 1, 3:00 — 1:0. Елесин — 3 (Красковский, Чехович), 3:25 — 1:1. Попугаев — 8 (Алтыбармакян, Гормли), 38:33 — 2:1. Каюмов — 6 (бол., Коршков, Сергеев), 42:08 — 2:2. Алтыбармакян — 5, 49:41 — 3:2. Никулин — 4 (Иванов, Алексеев), 56:20 — 3:3. Алтыбармакян — 6 (Хафизов), 62:32 — 4:3.
Вратари: Третьяк — Бочаров.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 20 (8+7+4+1) — 34 (16+7+11+0).
Судьи: Бондарь, Фатеев.
9 ноября. Сочи. ДС Большой.
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