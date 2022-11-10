Ротенберг будет главным тренером сборной России по хоккею до 25 лет на Кубке Первого канала
Главный тренер СКА Роман Ротенберг будет руководить сборной России до 25 лет, на Кубке Первого канала, сообщает РИА «Новости».
Турнир пройдет с 15 по 18 декабря в Санкт-Петербурге. В соревновании примут участие сборные Казахстана и Белоруссии и национальная команда России.
Кубок Первого канала является один из этапов Евротура. В феврале IIHF отстранила сборную России от своих соревнований и ввела запрет на проведение международных турниров на территории страны.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|39
|31
|8
|65
|2
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|3
|Локомотив
|38
|23
|15
|52
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|38
|20
|18
|46
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|39
|13
|26
|30
|11
|Сочи
|36
|5
|31
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|37
|26
|11
|55
|2
|Металлург
|37
|24
|13
|52
|3
|Сибирь
|40
|24
|16
|51
|4
|Адмирал
|38
|21
|17
|46
|5
|Авангард
|37
|21
|16
|45
|6
|Сал. Юлаев
|37
|19
|18
|45
|7
|Ак Барс
|37
|17
|20
|40
|8
|Амур
|36
|15
|21
|36
|9
|Барыс
|39
|16
|23
|35
|10
|Трактор
|39
|14
|25
|33
|11
|Нефтехимик
|37
|15
|22
|31
Результаты / календарь
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
|6.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|6.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|6.12
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|6.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|6.12
|19:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|6.12
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
|6.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|6.12
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -
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