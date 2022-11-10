Ротенберг будет главным тренером сборной России по хоккею до 25 лет на Кубке Первого канала

Главный тренер СКА Роман Ротенберг будет руководить сборной России до 25 лет, на Кубке Первого канала, сообщает РИА «Новости».

Турнир пройдет с 15 по 18 декабря в Санкт-Петербурге. В соревновании примут участие сборные Казахстана и Белоруссии и национальная команда России.

Кубок Первого канала является один из этапов Евротура. В феврале IIHF отстранила сборную России от своих соревнований и ввела запрет на проведение международных турниров на территории страны.