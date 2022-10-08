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8 октября, 19:39

Тренер «Барыса» Скабелка рассказал о мотивации команды в матчах против «Ак Барса»

Рустам Имамов
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).

«Хорошая атмосфера сегодня была в Казани. Спасибо болельщикам, — сказал Скабелка. — Если по игре, то мы знали конечно, что нельзя давать команде соперника много пространства. Но одно дело знать, совсем другое конечно — это воплотить. Благодарен ребятам, очень хороший матч был по энергии, самоотдаче. Создавали моменты, много блокированных бросков. Довольны что обыграли такую сильную команду. Думаю, что на «Ак Барс» настраивать никого не надо. Это топ-клуб и все хотят его обыграть. Кошачье дерби? Нет, в таком контексте мы эти игры не обсуждали».

Отметим, что команды представляют два тюркских региона и используют в своей айдентике талисман — снежного ирбиса.

«Что касается вбрасывания, то игра на игру не приходится. Сегодня неплохо сыграли на точке выиграли много единоборств. Мало отбрасывались, хотели выиграть шайбу. По возможности бросали в сторону вратаря, задача была в этом, и чтобы кто-то стоял на пятаке», — добавил Скабелка.

«Барыс» с 17 очками после 16 матчей занимает шестое место в Восточной конференции.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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