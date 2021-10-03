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Томи Лямся: «Сложно выиграть в хоккейном матче одной злостью, негативом. Нужны голы»

20:05
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Главный тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Томи Лямся прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (0:2).

«Сегодня все увидели прекрасный матч, настоящий хоккей. То самое «Зеленое дерби», которое все и хотели бы увидеть. Обе команды были хороши, мы здорово начали, создавали шансы, заставляли удаляться. Ключевым моментом стал отскок от борта, увы, не в нашу пользу. Этот момент повлиял на весь матч. «Ак Барс» здорово защищался, было сложно создавать моменты в зоне атаки, они хорошо действовали в защите. Отличный матч провел Бобков.

Конечно, мы должны были забивать в большинстве. Если не можешь забить — сложно одержать победу, так что большинство — это важный фактор. Не смогли реализовать, эта проблема для нас тянется с прошлой игры. Мы обязательно забьем, если будем продолжать в том же духе. Почему не были злыми? Сложно выиграть в хоккейном матче одной злостью, негативной энергетикой. Нужны еще и голы", — сказал Лямся.

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Рустам Имамов все материалы автора

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